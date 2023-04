Incendies : les pompiers déjà en alerte au sol et dans les airs

Leur trajectoire est millimétrée. Chaque geste compte. Les pilotes de Canadair de la Sécurité civile de Nîmes (Gard), Dominique Gueble, commandant de bord, chef de secteur et Nicolas Libis, copilote, filent droit sur l'eau à 150 km/h. La manœuvre est brutale. Écoper dans toutes les conditions, c'est le but de cet entraînement sur l'arc méditerranéen. Avec la crainte de revivre un été 2022, marqué par les incendies à répétition, des feux de forêts toujours plus violents, qui mettent à l'épreuve les pilotes. Et cette année 2023, un nouveau problème se pose, la sécheresse les prive de précieux points d'eau. C'était le cas il y a deux semaines lors d'un incendie dans les Pyrénées-Orientales. Le lac le plus proche du feu était presque à sec. Pour aider les Canadairs, la Sécurité civile se dote prochainement d'un avion Dash supplémentaire, chargé de larguer du retardant, et dix hélicoptères bombardiers d'eau seront loués pour affronter la saison. Le nombre de Canadair en revanche n'augmente pas. Au total, douze bombardiers d'eau sont disponibles pour 80 pilotes et copilotes. TF1 | Reportage A. Cazabonne, L. Garcia