Incendies : les pompiers se préparent à une nuit difficile dans le Gard et les Bouches-du-Rhône.

Près de 600 hectares de végétations ont déjà été brûlées dans le Gard. Le feu est hors de contrôle. Plusieurs communes sont menacées dont Bessèges. 100 pompiers sont mobilisés, 250 arrivent en renfort. "C'est un ballet incessant de canadairs. L'atmosphère est étouffante. On a du mal à respirer. Apparemment, il y a beaucoup d'hectares qui ont brûlé", confirme un habitant. À Arles, un autre incendie s'est propagé dans une zone commerciale. Toujours imprévisible, il a parcouru 70 hectares tout au long de cette journée de jeudi. Les pompiers doivent sécuriser les habitations et couper des routes. Certains habitants ne savent toujours pas s'ils pourront dormir chez eux ce soir. Plus au sud, à Martigues, une épaisse fumée surprend les habitants chez eux. Après l'intervention des canadairs et de 120 pompiers au sol, le feu est maîtrisé. Mais certains sont encore sous le choc. La nuit s'annonce difficile, car les vents ne devraient pas faiblir. TF1 | Reportage B. Christal, P. Lefrançois, M. Debut