Incendies : les risques toujours très élevés dans le Sud

Le massif des Alpilles est ravagé par les flammes. Le feu s’est déclenché aux alentours de 17 heures. Une centaine d’hectares a déjà brûlé. Sur place, 450 pompiers sont mobilisés, mais il est impossible pour eux d’approcher des flammes. Le terrain est trop escarpé. La seule solution est d’attaquer le feu par le ciel. Les moyens aériens déployés sont conséquents : au moins, deux hélicoptères bombardiers d’eau et huit canadairs. Les conditions météo ne leur facilitent pas la tâche. Pour l’instant, aucune habitation n’est menacée. Dans l’Aude, en fin d’après-midi, un autre incendie s’est déclenché. Provoquant la fermeture temporaire de l’autoroute A9. À cause du vent et de la chaleur, les pompiers restent vigilants. De la Gironde à la Bretagne, en passant par le Juras, douze points chauds sont encore sous surveillance sur tout le territoire. À Landiras, 300 pompiers assistés de militaires traquent sans relâche les restes du feu, toujours en éveil depuis un mois. Un travail de longue haleine. Plus de 20 000 hectares sont à surveiller. Le travail risque de durer malgré les récentes pluies. TF1 | Reportage L. Croix, L. Huré, C. Gerbelot