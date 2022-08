Incendies : l'Espagne et le Portugal se battent toujours contre les feux

L'Espagne est en proie aux flammes, nuit et jour, depuis plusieurs semaines. Dans la province de Castellón, ils ont résisté jusqu'au bout. Mais pour ces pompiers, fuir est la seule option, à pied ou dans leurs camions. C'était une bataille perdue en forêt. Plus loin dans un autre village, les soldats du feu menaient un autre combat pour sauver des maisons. Dans cette région, au nord-est du pays, plus de 1 500 personnes ont été évacuées. 250 000 hectares de forêt sont partis en fumée en 2022, trois fois plus qu'en 2021. Comme plusieurs pays en Europe, le Portugal n'est pas également épargné par de nombreux départs de feu. À Orjais, par exemple, cette femme craint pour ses agriculteurs qui tentent avec leurs propres moyens de lutter contre les feux. Plus de 1 200 pompiers sont aujourd'hui à pied d'œuvre pour venir à bout des incendies. En Portugal, 80 000 hectares de végétation ont déjà brûlé cette année. Sur l'image satellite, dans la vidéo en tête de cet article, on distingue l'épaisse fumée des incendies dans le pays se diriger vers l'Espagne. D'après les autorités, l'odeur des fumées a même atteint Madrid. TF1 | Reportage A. Basar, T. Gippet