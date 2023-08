Incendies : pourquoi l'été a été plutôt calme ?

Il s'était vu promettre l'enfer, comme en 2022. À Landiras (Gironde), 13 000 étaient parties en fumée. Finalement, il n'en a rien été. Seuls 250 départs de feu en juillet-août et ils étaient vite maîtrisés, grâce à des bénévoles qui patrouillent désormais à bord de leurs pick-ups flambant neufs. Si la Gironde a connu un été plus calme jusqu'à présent, c'est aussi essentiellement grâce à une météo plus clémente. En France, en 2022, 65 500 hectares étaient partis en fumée, contre 13 500 cette année, soit cinq fois moins. L'État a ouvert les vannes et débloqué des moyens supplémentaires : 180 millions d'euros, neuf avions et hélicoptères et un millier de camions. Les pompiers doivent désormais être prêts, toute l'année. Les départs de feu sont également moins nombreux. En 2022, il y en a eu 19 800, contre un peu plus de 12 200 cette année. Cette baisse est en partie grâce à la prévention. Chaque jour, une carte de la météo de la forêt est, en effet, publiée. Les pompiers restent prudents, car l'été n'est pas encore terminé. TF1 | Reportage B. Guenais