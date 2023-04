Incendies précoces : la France est-elle suffisamment armée ?

À Cerbère, ils ont lutté près de 24 heures pour maîtriser les flammes. Pourquoi un tel incendie si intense ? L'une des responsables est la tramontane, particulièrement puissante, conjuguée à un manque d'eau exceptionnel dans les Pyrénées-Orientales. D'ordinaire au mois de mars, il tombe 64 mm de pluie. Mais cette fois, 28 mm seulement. Autrement dit, - 60 % et c'est le septième mois d'affilée en déficit. Les élus locaux sont donc loin d'être rassurés. Pourquoi de tel risque si tôt dans l'année ? L'état de sécheresse des sols est en avance de trois mois. Selon Météo-France, ce 17 avril est donc l'équivalent d'un 25 juillet avec des risques d'incendie similaires. Le premier feu de forêt s'est déclaré, il y a plus de deux mois, à Torreilles. Du jamais-vu en plein hiver. Pour y faire face, les pompiers ont-ils des moyens suffisants ? Certes, ils viennent d'être renforcés avec notamment neuf avions et hélicoptères de plus. Mais les pompiers ont une autre crainte. "On use de plus en plus la force humaine très tôt dans l'année. Ça veut dire que quid de ce qui va se passer pendant la période estivale ? Sachant qu'aujourd'hui l'engagement qui se fait, c'est au détriment de sa vie personnelle", explique Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). Les sapeurs-pompiers espèrent donc de nouvelles recrues. Ils ont perdu 30 000 volontaires en dix ans. TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Chevallereau, C. Souary