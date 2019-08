Incendies : prévention et lutte plus efficaces ?

Notre pays a connu aussi des incendies, mais ils étaient de moindre ampleur. Les dégâts ont été particulièrement limités depuis le début de cet été, malgré la sécheresse. C'est le résultat de la vigilance des pompiers qui ont plus de moyens technologiques pour agir au plus vite. La prévention a également progressé comme dans le Var, l'un des départements les plus menacés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.