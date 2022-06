Incendies : un été sous tension pour les pompiers ?

Dans ce centre opérationnel, les appels se succèdent depuis quelques jours. Rien qu'hier, plus de quinze incendies ont été signalés dans le département de l'Hérault. Une situation exceptionnelle pour un mois de juin. Tous les indicateurs sont déjà au rouge. C'est ce que les pompiers appellent la règle des trois trente : une température supérieure à 30 °C, un taux d'humidité inférieur à 30 % et des vents à plus de 30 km/h. Pour être opérationnels, ces pompiers s'entraînent en permanence grâce à ce simulateur d'incendie. L'objectif est de mieux gérer l'équipe sur le terrain. Chaque jour, 2 500 pompiers sont en alerte dans tout le pays. Un dispositif équivalent à un mois de juillet. Les pompiers disposent aussi de douze Canadair et six Dash mobilisables sur tout le territoire, mais la lutte contre le feu de forêt commence par des gestes simples. Les pompiers seront en alerte maximale jusqu'à la fin de la semaine. T F1 | Reportage A. Basar, D. Bordier