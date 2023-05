Incendies : une famille de pyromanes interpellée

Un mois après les dégâts, l’odeur de brûlé est encore prenante. En avril dernier, à 23 heures, le stock de pailles d’un agriculteur prend feu. C’est un acte criminel qui lui fait perdre près de 200 000 euros. La semaine dernière, trois suspects sont arrêtés, pris en flagrant délit. Ils seraient à l’origine des 23 départs de feu. C'est la fin de l'angoisse pour un éleveur. Il a vu aussi sa paille partir en fumée. Le profil des suspects : un homme de 51 ans, assisté par sa compagne et sa belle-fille de 17 ans, domiciliés aux alentours de Chasseneuil-sur-Bonnieure, au nord de la Charente. C'est une famille peu connue dans le village. Leurs cibles sont principalement des agriculteurs, mais aussi des poubelles et des végétaux. “Le crédit, effectivement, c'est que l’un des mobiles des auteurs était de s’attaquer directement à la profession. Et en fait, la motivation, elle semble assez simple, assez désarmante. C’est le plaisir de mettre le feu, de voir des quantités importantes s’embraser, avec ce côté spectaculaire”, explique le colonel Pierre-Henri Crémieux, un responsable à la gendarmerie de la Charente. L’enquête devra déterminer leur implication dans les différents départs de feux. TF1 | Reportage L. Cloix, R. Dybiec