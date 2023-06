Incendies : une météo des forêts pour limiter les risques

Vous connaissiez la météo des plages. Maintenant, il y a aussi la météo des forêts. Chaque soir, vous pourrez la consulter, avant de vous décider, par exemple, d'emprunter un chemin de randonnée, durant vos vacances. La carte Météo des forêts donnera quatre niveaux d'alerte, du vert, pour un risque faible, au rouge, pour un risque maximal d'incendie. Lorsque le niveau d'alerte est rouge, il est recommandé de ne pas se rendre dans les massifs. Chaque jour, les prévisionnistes de Météo-France se baseront, pour chaque département, sur les températures, la force du vent, le taux d'humidité dans l'air et le risque de pluie. Avec plus de 66 000 hectares brûlés, la France a connu son plus terrible été, en 2022. Neuf incendies sur dix sont d'origine humaine, liés à des imprudences, comme un jet de mégot, par exemple, ou l'utilisation de barbecue. Les cartes seront actualisées, tous les jours, à 17 heures, sur le site de Météo-France, pour les 48 heures suivantes. Elles n'indiqueront pas, en revanche, si les massifs sont ouverts ou fermés. TF1 | Reportage P. Lefrançois, É. Bonnot, J. Maviert