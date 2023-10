Inceste : ces victimes qui ont brisé le silence

C'était il y a 37 ans, Eva Thomas, se souvient de son témoignage. C'était la première fois que l'inceste était abordé à la télévision et la première fois qu'une femme osait parler, à visage découvert de son viol, commis par son père. Elle, l’autrice du livre "Le viol du silence" et fondatrice de l'association "Sos inceste", se souvient encore de la violence des témoignages d'hommes, entendus sur le plateau. Aujourd'hui, l'inceste n'est peut-être plus tabou, mais les chiffres révélés sont alarmants. "Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle." La problématique majeure est que l'enfant qui vit sous la pression de son agresseur n'ose pas parler. Pour Cécile Desmoulins, bénévole de l'Asociation "Sos inceste pour revivre" et elle-même victime d'abus sexuel dans son enfance, il faut savoir repérer les enfants abusés et savoir les écouter. Et pour Eva, la priorité est évidente. C'est de former tous les magistrats, tous les psychologues, les tribunaux et les enseignants. Et comme le préconisent les associations de lutte contre l'inceste, sanctionner tous ceux qui ne signalent pas un enfant en danger. TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, L. Lasalle