Incident du vol Air France : une erreur des pilotes ?

Le 5 avril dernier, un Boeing 777 comme celui-ci a été sur le point d'atterrir. Les pilotes ont semblé rencontrer un problème et ont été obligés de remettre les gaz. L’échange entre le cockpit et la tour de contrôle est intercepté sur Internet et fait le tour du monde : “Air France 011. Donc on a remis les gaz. Un problème de commandes de vol. L’avion a fait à peu près n'importe quoi…” D’après ce que dit le pilote, l’appareil était devenu incontrôlable après avoir remis les gaz. Les premières analyses des boîtes noires viennent d’être révélées : l’avion n’aurait aucun problème technique. Pour mieux comprendre ce qui c’était passé, nous avons rendez-vous à Pontoise, dans un simulateur de vols. Dominique Hanne est pilote et a lu les premières conclusions de l’enquête. Voici donc les manœuvres qui ont été effectuées au moment de l’incident. Nous sommes à 340 mètres d’altitude, l’avion penche mais la trajectoire reste normale pourtant le commandant de bord et le copilote décident d’interrompre le descente. L’avion se cabre alors vers le ciel. C’est à ce moment-là que les deux hommes ont la sensation que l’appareil ne répond pas correctement. En réalité, d’après le rapport d’enquête, pendant quelques secondes, les pilotes ont actionné les commandes dans deux sens opposés. Les deux hommes ne se seraient-ils pas rendu compte qu’ils effectuaient des actions contraires ? Le deuxième atterrissage s’est passé normalement. Il s’agirait donc, non pas d’un bug technique mais d’un problème d’interprétation, d'une erreur humaine. L’enquête n’est pas encore terminée. Il est impossible de dire pourquoi les pilotes ont pris ces décisions. T F1 | Reportage J. Garro, W. Wuillemin