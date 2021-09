Incidents à Val-de-Reuil : que s’est-il passé ?

Ils sont une trentaine à prendre d'assaut la mairie de Val-de-Reuil, des membres de la Ligue de défense noire africaine, une association du lutte contre le racisme anti-noir furieux après qu'une demande de manifestation leur a été refusée. Ils s'introduisent de force et n'hésitent pas à bousculer une élue. "Je vois arriver une horde de fous furieux qui se présentent devant moi et qui me disent "On veut voir le maire. On veut régler la justice, il faut que justice soit rendue pour nos frères noirs. Et on veut voir le maire tout de suite". J'ai dit "attendez monsieur, excusez-moi mais la mairie est fermée au public", raconte Fadilla Benamara, maire adjointe du Val-de-Reuil. Dans cette commune de 15 000 habitants, les tensions avaient commencé une semaine plus tôt. Tout part d'une simple dispute entre deux enfants de moins de dix ans, l'un d'origine kurde, l'autre d'origine sénégalaise. Et les parents s'en mêlent. "Il y avait une vingtaine de personnes, majoritairement des femmes et des enfants. Ensuite, un papa kurde est venu, c'est là où ça a commencé à monter crescendo", relate un jeune homme. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.