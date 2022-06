Incidents au stade de France : les sénateurs accusent l'Etat

Après deux semaines d'audition, les sénateurs pointent du doigt un responsable du K.O autour du Stade de France. Ce n'est pas l'UEFA, ni la Fédération française de football, qui semblent les plus mises en cause, mais ce sont les autorités. “Notons, que ce soit dans la phase de préparation, que ce soit pendant les événements ou que ce soit après les différents acteurs qui ont eu à intervenir, et qui, tous, ont failli. Tous sont liés à l'État", s'exprime Laurent Lafon, sénateur du Val-de-Marne (Île-de-France). Vendredi 10 juin 2022, un rapport commandé par le gouvernement pointe les dysfonctionnements qui ont eu lieu le soir du match. D'abord, un problème de signalétique. La Fédération française de football avait installé des panneaux d'orientation avant la rencontre, que la préfecture de police a choisi de démonter. Mal orientés, des milliers de supporters se retrouvent bloqués à la sortie du RER. Le danger de l'attroupement met fin au pré-filtrage. Des milliers de personnes sans ou avec de faux billets réussissent à entrer. Le rapport pointe un manque d'anticipation. Il estime qu'entre 300 et 400 individus ont commis des violences. Ils seront difficilement retrouvés. Et pour cause, les images des vidéosurveillances dans l'enceinte du stade ont été effacées, car elles n'ont pas été réclamées. La suite dans la vidéo en tête de cet article. T F1 | Reportage I. Bornacin, F. Maillard