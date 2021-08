Incidents lors du match Nice-Marseille : les premières sanctions

Un stade sans public pour une rencontre à huis clos samedi soir. C’est l'une des sanctions prises par la ligue de football suite aux incidents lors du match Nice-Marseille. D’autres seront annoncées le 8 septembre prochain. Le préfet des Alpes-Maritimes a, d’ores et déjà, décidé de faire installer un filet de protection devant cette tribune. “Il mesurera 70 mètres de large pour 16 mètres de haut. Son unique utilité : empêcher tout jet de projectile des supporters sur le terrain comme des bouteilles d’eau, par exemple”, précise notre correspondant. Pour le hisser à cette hauteur, des poulies avaient déjà été prévues sur le toit du stade bien avant les incidents. Sur le terrain juridique, Tony, 28 ans, en t-shirt noir, soupçonné d’avoir porté des coups à des joueurs marseillais, a été présenté au tribunal judiciaire de Nice, après 48 heures de garde à vue. En pleurs, il a exprimé des regrets. “Trois jours que je me repasse la scène, je ne dors plus. Je le regretterai toute ma vie. J’ai sali le nom de mes parents. Placé sous contrôle judiciaire, il sera jugé le 22 septembre. Il risque jusqu’à trois ans de prison et une amende de 45 000 euros.