Incidents lors du match Nice-Marseille : que s’est-il passé ?

Excédé d'essuyer des jets de projectiles, Dimitri Payet, joueur de Marseille, craque et jette en retour dans la tribune niçoise ces objets. Les supporters niçois envahissent alors le terrain très facilement pour en venir aux mains avec les joueurs de l'Olympique de Marseille. Le stade de Nice répond aux normes très exigeantes de la fédération européenne de football, notamment en termes de sécurité. Cependant, la pelouse, très proche des tribunes, n'est pas protégée par un filet pourtant réclamé par le club, locataire du stade. En outre, les supporters impliqués dans l'incident sont pour la plupart issus d'une association dissoute en 2010, la Brigade Sud Nice. Certains ont même été interdits de stade. Dimanche soir, on pouvait clairement distinguer ces anciens membres à leur t-shirt, à côté du président niçois. Les deux clubs sont convoqués par la ligue de football ce mercredi. Ils devront s'expliquer sur le comportement des supporters, mais aussi sur celui des joueurs et de l'encadrement. Des matchs à huis clos pourraient être décidés et parallèlement, une enquête judiciaire a été ouverte pour des faits punissables de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.