Incidents : qui sont les personnes interpellées ?

Une voiture blanche est bloquée dans un embouteillage lorsqu’un groupe de supporters arrache le drapeau français accroché à la fenêtre. Le conducteur démarre brusquement pour faire demi-tour et percute plusieurs personnes, dont un adolescent qui reste au sol, en arrêt cardio-respiratoire, il est décédé plus tard dans la soirée au CHU de Montpellier. Le chauffard a abandonné sa voiture quelques centaines de mètres plus loin, avant de prendre la fuite, il est ce soir toujours activement recherché par les enquêteurs. Dans les rues des autres grandes villes, les célébrations se sont majoritairement déroulées dans une ambiance festive, malgré quelques débordements, notamment à Paris où les forces de l’ordre ont procédé à des arrestations, majoritairement des casseurs qui n’ont rien avoir les supporters des deux équipes, interpellés pour dégradation et détention d'engins explosifs. Sur les 145 interpellations dans la capitale, il a eu également 40 manifestants affiliés à l’Ultra-droite. TF1 | Reportage Plateau Duplex