Incivilités au lac du Bourget : la brigade équestre à la rescousse

Au bord du lac du Bourget, les gendarmes patrouillent à cheval cet été 2021. Au Bourget-du-Lac, la population est multipliée par trois pendant les vacances. Pour faire face aux débordements et aux incivilités liés à la surfréquentation de sa commune, le maire a demandé l'aide de la gendarmerie. Nicolas Mercat, maire du Bourget-du-Lac (Savoie), a rappelé qu'en 2020, près de trois mille personnes étaient sur la plage du lac du Bourget. Énormément de monde était sur le ponton. Et forcément, des petites bagarres ont dégénéré. Il estime que ce n'est pas aux maîtres nageurs de régler ses situations. Le général des corps d'armée Laurent Tavel, commandant de gendarmerie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a fait savoir que le dispositif mis en place est complété par d'autres renforts, des patrouilles à vélo, à pied et en voiture. C'est une première dans le département de la Savoie. Par ailleurs, la gendarmerie nationale déploie seize postes à cheval supplémentaires dans plusieurs régions françaises cet été 2021.