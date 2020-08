Incivilités dans les bases de loisirs : comment Cergy-Pontoise gère la sécurité ?

Promiscuités, fortes chaleurs... Les esprits s'échauffent dans les bases de loisirs en cette période de vacances. À Cergy-Pontoise dans le Val-d'Oise, certains prennent des risques pour fuir la foule. Alors, pour lutter contre les incivilités, 70 caméras de vidéo-surveillance viennent appuyer les patrouilles des agents de sécurité et des policiers en renfort pour l'été.