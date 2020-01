Incivilités : des applications pour dénoncer les mauvais comportements

Une voiture mal garée, un trottoir transformé en parking à scooters, ... Actuellement à Paris, toutes ces incivilités peuvent être signalées via une application. Cela prend à peine une minute, photo comprise. Toutes ces informations sont envoyées au service du stationnement de la ville. Un agent viendra ensuite constater l'infraction pour dresser un procès-verbal. Une application similaire existe dans d'autres villes de France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.