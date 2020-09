Incivilités et impunité : le maire délégué de Portbail raconte son agression

"On agresse tout le monde quand on agresse le maire". La condamnation est unanime dans cette petite station balnéaire normande où le maire délégué a été agressé et insulté le 6 août dernier. Interpellés par la gendarmerie, les agresseurs n'ont pourtant écopé que d'un simple rappel à la loi, malgré le dépôt de plainte par l'élu. Découvrez le récit de son agression dans la vidéo ci-dessus.