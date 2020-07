Incivilités : le quotidien d'une patrouille de police

La police est confrontée en permanence à l'insécurité et l'incivilité. Agressions, voitures qui brûlent, rodéos à moto, ... Tout cela est le quotidien des policiers en patrouille. Dans les quartiers dits "sensibles", chacune de leur intervention peut virer au guet-apens. Nos journalistes ont pu suivre des policiers pour voir comment se passe leur journée de patrouille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.