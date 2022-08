Incroyable sauvetage : 16 heures bloqué sous son bateau

Un bateau renversé et aucun signe de vie. Voici ce que découvrent les secouristes espagnoles depuis leur hélicoptère. Le navigateur français Laurent Camprubi est pris au piège en dessous. Un premier plongeur est hélitreuillé sur le bateau. Dans le bateau renversé, le navigateur tape sur la coque de toutes ses forces. Il s'est réfugié dans un recoin et avait de l'eau jusqu'au torse, mais il est impossible pour les secouristes d'agir avec trois mètres de vague et 50 km/h de vent. Il faut attendre. Au lever du jour, toujours rien, et l'eau est encore montée de 30 cm. À la surface, c'est une course contre la montre. "C'est un sauvetage exceptionnel", a affirmé l'un des sauveteurs. Le navigateur va reprendre la mer, mais il va d'abord retrouver sa famille. TF1 | Reportage F. de Juvigny, E. Despatureaux