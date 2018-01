Inde : deux architectes français sauvent les palais du Chettinad de l'oubli

Dans la région du Chettinad au Sud de l'Inde, des palais somptueux s'étalent à perte de vue. Un patrimoine extraordinaire sorti de terre entre 1850 et 1940. Mais ces demeures sont aujourd'hui menacées faute d'entretiens. Deux architectes Français, Bernard Dragon et Michel Adment, ont décidé de les restaurer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.