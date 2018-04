Inde : Chandernagor, un patrimoine culturel tombé dans l'oubli

Chandernagor est une ville presque hors du temps située à l'est de l'Inde. Un ancien comptoir commercial construit par les Français au XVIIème siècle, ce magnifique patrimoine culturel a ensuite connu une période d'abandon. Mais depuis plusieurs années, l'Inde et la France travaillent ensemble pour sa préservation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.