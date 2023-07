Inde : découverte au fil de l'eau

Reflet d'émeraude sur un miroir d'eau, nous découvrons l'unique parc naturel flottant de la planète. Le lac Loktak au nord-est de l'Inde est constellé d'anneaux qu'on appelle phumdis. Des plantes y poussent naturellement. Seul leur aspect est façonné par l'homme. Avant d'être une merveille du patrimoine. Les phumdis sont une source de revenus pour 4000 pêcheurs locaux et leurs familles. Manglemba habite à quelques coups de pagaie sur un îlot. Il vit selon la tradition en harmonie avec le lac. Il est en train de construire une nouvelle maison. Celle-ci respecte le savoir-faire de ses ancêtres. Le bambou permet de repartir le poids pour ne pas couler. Dompter l'eau d'un bout à l'autre du pays. À 4000 km plus au sud, dans un luxuriant écrin, il existe des labyrinthes de lagune et de rizière. Le Kerala se visite à bord de navires d'antan. Notre équipe a embarqué avec un couple venu célébrer leur anniversaire de mariage. Ces bateaux étaient autrefois destinés au transport de marchandises et surtout d'épice. Arabes, Chinois puis Européens venaient s'approvisionner. Mais aujourd'hui, ce réseau de 1500 km de canaux sert de lieu de vie à près d'un million de personnes. Pas de voitures, tous se déplacent en barque, à commencer par le commerçant du village. Kerala est une région verdoyante où ceux qui s'enfoncent dans les terres goûteront un insoupçonnable délice, le cacao. Les fèves ont été extraites dans une cabosse jaune. Ces fèves sont fermentées, puis séchées. Plusieurs milliers de tablettes de chocolat sortiront chaque mois de cette ferme. Et paraît-il, c'est l'un des meilleurs du monde. TF1 | Reportage D. De Araujo, M. Laouamen