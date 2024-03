Inde : ils font pousser des diamants

Comme chaque jour, depuis 50 ans, le marché de Surat, sur la côte Ouest de l'Inde, est bondé. Des milliers d'hommes sont là pour une seule chose, vendre une marchandise, que les vendeurs cachent sur leur chemise, des diamants bruts. Ils sont vendus directement dans la rue. Surat est la capitale mondiale du diamant. Près de 90% des diamants produits dans le monde y sont polis et taillés. L'industrie emploie près de deux millions de personnes, mais depuis quelques mois, l'activité ralentit. Moins 30% d'exportation depuis le début de la guerre en Ukraine, car les diamants bruts, provenant de mines russes, font l'objet de restrictions internationales. Pour garder leurs employés, la moitié des usines de Surat se sont tournées vers la coupe de diamants artificiels. Ce sont des diamants créés par l'homme, en laboratoire. Depuis trois ans, les demandes explosent chaque année. S'ils ont tant de succès, c'est parce qu'il est impossible de les différencier à l'œil nu. Encore discrets en France, ils sont tout de même présents Place Vendôme. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Laouamen, K. Juned, C. Chevreton