Inde, l'enfer des mines de charbon

L'Inde n'arrive pas à se passer du charbon. Ce pays, qui tend à devenir la cinquième puissance mondiale, a en toujours. Mais, plus d'extraction signifie plus de pollution. Le taux de particules fines qui résulte des exploitations de mines est pourtant déjà 17 fois supérieur aux recommandations de l'OMS. L'Inde est même passée de la 140ème à la 170ème place mondiale du dernier classement environnemental.