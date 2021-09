Inde : la lavande se cultive aussi sur le toit du monde

Cette plante qui a besoin de très peu d'eau s'est parfaitement adaptée au climat de la région. La récolte a lieu deux fois par an. Il y a encore quelques années, les familles de fermiers, qui la cultivent, n'avaient jamais vu un brin de lavande. Son huile essentielle a permis aux agriculteurs de survivre. A cause du changement climatique, les pluies et les récoltes sont devenues irrégulières. Il y a dix ans, Bharat Bhushan a été l'un des premiers agriculteurs à se convertir après avoir perdu plusieurs fois ses cultures de maïs. Selon ses propos, il était sceptique au début. Il a commencé avec moins d'un hectare de lavande. De nombreux fermiers l'ont suivi. Aujourd'hui, ils sont plusieurs centaines à produire cette plante, multipliant leur revenu par quatre, voire six. C'est un pari gagnant soutenu par le gouvernement indien. Ce dernier a distribué gratuitement des plants de lavande aux fermiers locaux et des presses pour extraire l'huile essentielle. Plusieurs villages des environs en sont équipés. L'implantation de la lavande est un succès à Jammu-et-Cachemire, car la demande explose en Inde. Les propriétés relaxantes de la plante en font une star dans les boutiques de grandes villes.