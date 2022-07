Inde : l'autre Grand Canyon

C'est un paysage façonné par la nature, il y a plus de 50 000 ans. Au Sud-Est de l'Inde, les gorges de Gandikota vertigineuses sont surnommées le grand canyon indien pour sa ressemblance avec le site américain. Ces deux frères sont arrivés de nuit. Ils voulaient découvrir l'immensité du décor au premier rayon de soleil. Il s'agit d'un paysage éblouissant qui attire aussi les amoureux. C'est dans ce cadre qu'un couple tenait absolument à réaliser ses photos de mariage. Il rêvait de grands espaces. Ce cadre photogénique est modelé par la rivière Penna. Pendant des milliers d'années, elle a creusé son lit au cœur de ces collines, laissant apparaître ces immenses falaises de gris et rouges. Au 11ème siècle, un roi voit ces gorges comme un rempart contre l'ennemi et décide d'installer son fort ici. Obsédé par la défense, il fait même bâtir un flanc de falaise, une muraille sur huit kilomètres. Anand Nanubala est un enfant du canyon. Imprégné par ces histoires, il est devenu guide touristique. La citadelle n'a jamais été envahie. Aujourd'hui, au milieu des ruines, cette mosquée et ce temple hindou du 15ème siècle restent bien conservés. Le village de Gandikota a été entièrement bâti avec la roche extraite du canyon. Sur ces pierres, les sculptures de rituels quotidiens des dieux hindous témoignent de la vie d'un royaume disparu. Loin des épopées guerrières, Gandikota est aujourd'hui le rendez-vous des amateurs de camping et de sensations fortes. TF1 | Reportage M. Laouamen, P. Mallikarjunan