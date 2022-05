Inde : vivez comme un maharajah

Par-delà les collines, Udaipur apparaît comme un mirage au cœur de la région aride du Rajasthan. Ce paysage onirique est surnommé la cité des lacs. Il promet à ses visiteurs la vie de maharajah. La visite commence par un palais, le City Palace. Un géant de granite et de marbre construit en 1559, lors de la création d'Udaipur. Ce labyrinthe est une succession de onze petits palais au style inspiré d'architecture européenne, chinoise et surtout indo-islamique. L'une des plus belles pièces est d'un bleu hypnotisant. Vivre dans un palais de maharajah, c'est possible à Udaipur. Il suffit de se rendre sur une île. Un joyau de marbre blanc qui semble flotter. C'est l'ancienne résidence d'été des maharajahs, transformée en palace cinq étoiles. À partir de 350 euros par nuit, les touristes peuvent s'offrir la vie de maharajah. Les 83 chambres et suites du palais sont restées identiques depuis que le roi a quitté les lieux. Des meubles aux miroirs, jusqu'aux portraits accrochés aux murs. Ce qui a attiré la famille royale à Udaipur, c'est la douceur des lacs. C'est aussi ce que viennent chercher certains touristes. Quatre îlots se trouvent sur ce lac. Parmi eux, l'île jardin. Elle est secrètement appelée l'île des plaisirs. Les maharajahs y recevaient leurs concubines. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage M. Laouamen.