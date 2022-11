Inde : vivre avec les éléphants

Depuis des millénaires, l'éléphant est vénéré comme une divinité par les Hindous. Mais depuis une dizaine d'années, une guerre des territoires s'est déclarée. Dans ces vidéos amateurs, deux hommes sont chargés par un éléphant. Le mammifère de 4 tonnes s'en prend aussi aux voitures, au bus et parfois aux habitations. Normalement, l'éléphant est un animal pacifique, sauf s'il se sent attaqué. Et chaque jour, l'homme étend un peu plus son territoire, empiétant sur celui de la vie sauvage. Par exemple, cette forêt est désormais coupée en deux par une voie de chemin de fer et une route. Les conséquences sont parfois dramatiques. Une petite fille de cinq ans y a perdu la vie il y a huit mois. Dans cette cohabitation difficile entre l'homme et les animaux, 500 personnes meurent chaque année en Inde et 100 éléphants sont tués en représailles ou accidentellement. Le plus gros des mammifères terrestres a de moins en moins d'espace et donc de moins en moins de nourritures. Ils s'attaquent donc aux cultures pour survivre. C'est là que commence alors la bataille. Dans une région, presque la moitié des agriculteurs ont abandonné leurs champs à cause des éléphants sauvages. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Laouamen