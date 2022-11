Indemnisation des chômeurs : ce qui va changer

Aujourd’hui, la durée maximale d'indemnisation est de 24 mois, avec la réforme, le gouvernement veut adapter cette durée au contexte économique. Quelles seront les conséquences pour les chômeurs ? Lorsque l'économie va mal, avec un taux de chômage au-dessus de 8% par exemple, la durée ne bouge pas, elle reste 24 mois. Lorsque l'économie va mieux, elle pourrait diminuer, 21 mois par exemple, voire 18 mois, lorsque les voyants passent au vert. À la sortie de Pôle emploi ce mardi après-midi, certains sont plus que sceptiques. Mais pour ceux qui ne sont pas concernés, les avis sont plus partagés. La durée d’indemnisation devrait donc évoluer. La réforme s’inspire de ce qui se fait déjà au Canada où les indemnités varient en fonction de la conjoncture depuis plus de 20 ans. Tout est modulable, la durée des allocations et leur montant, un système qui semble bien accepté à Montréal. En France, la réforme pourrait entrer en vigueur en février 2033. TF1 | Reportage N. Gandillot, L. Jazdelah, E. Duboscq