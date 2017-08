Quelle indemnisation pour les voyageurs touchés par les perturbations à la gare Montparnasse ?  

Après les perturbations de ces derniers jours à la gare Montparnasse, la SNCF a mis en place une politique de remboursement allant de 25 à 75% du prix du billet en fonction du retard du train. Et même un remboursement intégral si le train a eu plus de 4 heures de retard. Cependant il n’y a pas d’indemnisation prévue pour les personnes qui auraient perdu des jours de locations sur leur lieu de vacances à cause de ces perturbations.