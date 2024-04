Indemnisations, relogement : la galère des sinistrés de la rue de Tivoli

Rien n'a changé, ou presque, dans le quartier de la rue Tivoli. Des ponts de mur dévastés, aux étais, en passant par des immeubles barricadés, comme celui d'Audrey Giraudon, situé juste à côté de l'un des deux bâtiments effondrés. Pour la propriétaire de l'appartement, relogement obligatoire à ses frais. Les indemnisations se font attendre, quand l'émotion, elle, reste vive. C'est un parcours du combattant depuis la tragique nuit du 8 au 9 avril 2023. Une explosion entraîne la chute de deux immeubles. Le bilan, huit morts et 350 évacués. Parmi eux, Laure Beccaria et sa mère. À l'époque locataires, elles n'ont toujours pas réintégré leur logement. Aujourd'hui, pris en charge par la ville de Marseille, elles ont occupé six appart'hôtels différents en un an. Même schéma pour Roland Bellassa, sinistré et coprésident du collectif "Tivoli 9 avril". Son logement a été entièrement détruit. Nous le retrouvons dans l'appartement qu'il loue. Au total, il doit effectuer une dizaine d'heures de tâche administrative par semaine. TF1 | Reportage E. Binet, M. Jit