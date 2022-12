Indemnité carburant : qui y aura droit ?

Pour la plupart des automobilistes mais aussi des motards croisés par l'une de nos équipes, ce mercredi, c’était plutôt une bonne surprise. 100 euros d’aide en 2023 sous condition de ressources. Pouvez-vous prétendre à cette indemnité carburant ? Oui, si vous utilisez votre véhicule pour vous rendre au travail, et que vous en gagnez pas plus de 1 314 euros net par mois pour une seule personne ou pas plus de 3 941 euros pour un couple avec deux enfants. Et si vous utilisez deux véhicules, l’aide passe à 200 euros. Tous les véhicules sont concernés. Voiture, fourgonnette, moto, scooter, qu’il soit essence, diesel ou même électrique. Pour obtenir ces 100 euros, il faudra vous rendre sur le site Internet impot.gouv.fr en début janvier (la date précise n’est pas encore connue). Vous devrez entrer votre numéro fiscal et votre plaque d’immatriculation. Avant de signer une déclaration sur l’honneur attestant que vous avez besoin de votre voiture pour aller au travail. L’aide sera ensuite versée sur votre compte bancaire sans autre démarche. Une aide ciblée qui ne bénéficie pas aux demandeurs d’emploi ni aux retraités. Autres déçus : ceux qui sont au-dessus du seuil de revenu pour obtenir cette aide. Julie Lelièvre, cheffe de rang dans le restaurant “Au toqué” à Verrières-le-Buisson (Essonne), par exemple, gagne 1 700 euros par mois et regrette la disparition du rabais de 10 centimes d’euros à la pompe. Selon le gouvernement, dix millions de Français sont concernés par cette nouvelle indemnité qui coûtera un milliard d’euros aux finances publiques. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Heranandez, V. Lamhaut