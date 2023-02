Indemnité carburant : un mois de plus pour en bénéficier

Certains automobilistes ont droit à l'indemnité de 100 euros, mais ne le savent pas. Pour l'instant, seuls 3,3 millions de Français ont demandé et obtenu cette aide, mais deux fois plus seraient éligibles selon le gouvernement. C’est une aide sous condition de ressource. Vous êtes éligible si vous utilisez votre véhicule pour vous rendre au travail et que vous ne gagnez pas plus de 1 314 euros net par mois, pour un célibataire, ou 3 941 euros pour un couple avec deux enfants. L'aide passe à 200 euros si vous utilisez deux véhicules. Pour obtenir cette aide, il faut se rendre sur le site "impots.gouv.fr" et remplir tout un formulaire. Pour ceux qui ne sont pas éligible à l'aide du gouvernement, il y aura-t-il une ristourne à la pompe, comme cet automne ? Le gouvernement ne l'envisage pas, mais le patron de TotalEnergies, oui, à condition que le litre de gazole dépasse les deux euros. Dans certaines stations-service, le litre de diesel dépasse allègrement les deux euros et même chez TotalEnergies, il les frôle parfois. TF1 | Reportage P. Gallaccio, R. Roiné, M. Ramaugé