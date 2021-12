Indemnité inflation : l’État cherche un million de bénéficiaires

Si vous êtes travailleurs indépendants ou salariés à domicile, que votre salaire s'élève à moins de 2 000 euros nets par mois cette année 2021, vous pouvez prétendre à l'indemnité inflation accordée par le gouvernement. Ceci étant dit, 500 000 travailleurs indépendants et 500 000 salariés à domicile n'ont pas encore donné les informations nécessaires pour obtenir cette prime de 100 euros. Yann-Gaël Amghar, directeur de l'Urssaf caisse nationale, nous explique qu'"il y a des salariés à domicile ou des indépendants pour lesquels on n'a pas les coordonnées bancaires. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une obligation de donner son RIB à l'Urssaf, parce qu'il y a des indépendants qui nous paient par chèque, parce qu'il y a des salariés à domicile qui sont payés directement par l'employeur.” Ce responsable précise ensuite que "plus vite vous nous donnerez vos coordonnées bancaires, plus vite on sera en mesure de vous payer l'indemnité inflation." Pour rappel, l'Urssaf a déjà fait une campagne de relance et en fera une nouvelle au début de l'année 2022. Pour les retardataires, il est encore temps de se rendre sur le site internet de l'organisme et de compléter le formulaire. Pour recevoir cette indemnité, manifestez-vous dès maintenant, même si l'Urssaf annonce qu'elle traitera tous les dossiers qui arriveront encore ces prochains mois. En tout, près de deux millions d'indépendants et de salariés à domicile peuvent bénéficier de cette mesure de pouvoir d'achat. T F1 | Reportage S. Bougriou, A. Espitia.