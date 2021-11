Indemnité inflation : pour qui et quand ?

Vendeur dans un magasin de fruits et légumes d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), Florian a 20 ans. Et à la fin de l'année, il percevra l'indemnité dite inflation d'un montant de 100 euros. Dans le détail, cette indemnité sera versée à 38 millions de personnes. Et parmi elles figurent 14 millions de salariés du privé qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois. Leur employeur leur versera la somme en une fois directement sur le bulletin de salaire du mois de décembre. Par la suite, ces derniers seront remboursés par l’État. Les fonctionnaires aussi en bénéficieront. Toutefois, pour leur verser cette indemnité, l’État se donne un délai supplémentaire d'un mois. En conséquence, les 2,5 millions d'agents devront donc scruter leur fiche de paie de janvier. Il en est de même pour les demandeurs d'emploi, indemnisés par Pôle emploi, et les bénéficiaires de prestations sociales. En ce qui concerne les retraités, pour les 12 millions de bénéficiaires, il faudra attendre le mois de février. Dernière précision pour tous, cette indemnité est défiscalisée et individuelle. Ainsi, au sein du même foyer, toutes les personnes éligibles peuvent la percevoir. T F1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, F. Maillard.