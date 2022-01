Indemnité inflation : qu'en faites-vous ?

Astrid fait partie des bénéficiaires de l'indemnité inflation. À 52 ans, cette aide à domicile touche 1 300 euros par mois, sous le seuil donc des 2 000 euros. L’indemnité qui est défiscalisée est la bienvenue, mais reste selon elle insuffisante. “Peut-être à me faire des petits plaisirs, c'est tout. Je ne peux pas l'intégrer dans mon budget, parce que tout a augmenté : l'électricité, le gaz... Elle est bienvenue là, mais après, ça reviendra pareil. Les 100 euros, on ne les a pas tous les mois”. D'autres salariés sont beaucoup plus optimistes. Sukirthan, 23 ans, est agent logistique dans un entrepôt d'Amazon. Comme neuf employés sur dix, il a touché les 100 euros. L'entreprise a même doublé cette somme, soit au total 200 euros net supplémentaires. “C'est une bonne surprise”. Il n'y a pas que les salariés qui en profitent. Les étudiants aussi y ont droit, comme Élise, 23 ans. En tant que boursière, elle a reçu ses 100 euros dès le mois dernier. Elle en avait plus que jamais besoin. “Comme je n'ai pas encore commencé à percevoir mes APL et j'étais tombée à découvert sur mon compte bancaire. Du coup, ça m'a permis de combler le trou sur mon compte bancaire”. L’étudiante a utilisé cette somme pour payer ses courses et quelques livres scolaires. Au total, 38 millions de Français peuvent obtenir l’indemnité inflation. Fonctionnaires et retraités devront néanmoins attendre encore quelques semaines. TF1 | Reportage V. Dépret, C. Chevreton, F. Moncelle, C. Souhaut, C. Nieulac, L. Berbedj, N. Mariel