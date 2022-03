Indemnité inflation : une plateforme pour la réclamer

Anne Ferrari est auxiliaire vétérinaire à Lesquin. Un travail à temps partiel pour 900 euros par mois. Elle est éligible à la prime inflation de 100 euros et pourtant, elle n'a rien reçu. Après réclamation, il lui a été recommandé de voir avec son employeur du mois d'octobre. Sauf qu'en octobre, Anne a connu quinze jours de chômage entre deux employeurs. Son nouveau patron estime ne pas avoir à lui verser la prime et l'ancien employeur lui renvoie la balle. En principe, sont éligibles tous les Français qui touchent moins de 2 000 euros nets par mois. La prime doit être versée par l'employeur ou l'organisme dont dépendait le bénéficiaire au mois d'octobre 2021. Mais dans le cas d'Anne Ferrari, il est difficile de savoir à qui réclamer la prime. Comme elle, près de dix mille personnes n'ont toujours pas reçu l'indemnité inflation, notamment à cause de problèmes administratifs. C'est le cas de Thierry Desquiens, exploitant agricole de la ferme Selosse à Sailly-Lez-Lannoy (Nord). Il se demande s'il n'a pas été tout simplement oublié par ma mutuelle sociale agricole. Les oubliés de la prime inflation pourront bientôt la réclamer sur mesdroitssociaux.gouv.fr. Lancée par le gouvernement, cette plateforme en ligne vérifiera d'abord si vous êtes éligible. Ensuite, il suffira de remplir un formulaire pour obtenir le paiement à partir de lundi. T F1 | Reportage A. Cazabonne, Z. Ajili, C. Yzerman.