Indice de réparabilité des appareils : êtes-vous bien informés ?

Un an après sa mise en place, cet indice est déjà critiqué. Les associations de consommateurs ne la trouvent pas assez stricte. Par exemple, un appareil peut être facilement démontable, mais cela ne suffit pas selon Anna Lamy, autrice d'une enquête UFC-Que Choisir sur ce sujet. Selon cette spécialiste, "on peut avoir un fort sentiment de déception en ayant acheté un portable supposé réparable, mais dont les pièces ne sont pas nécessairement disponibles, ou du moins pas sur une longue durée". Elle rappelle que "l'objectif de l'indice de réparabilité, c'est bien d'acheter des produits plus réparables, qui durent plus longtemps". L'UFC Que Choisir demande donc que l'indice soit complètement revu. Mais qu'en pensent les réparateurs ? Nous sommes allés poser la question à l'un d'eux, dans un entrepôt où 2 000 appareils sont reconditionnés chaque mois. Pour Romain Martin, un critère pourtant important n'est pas assez pris en compte. Selon ce professionnel, "pour améliorer cet indice, il faudrait mettre l'accent par exemple sur les prix de pièces détachées qui est un vrai frein à la réparation d'un gros électroménager". Il explique que le changement d'une pièce électronique va coûter facilement entre 150 et 200 euros, alors que les machines neuves sont disponibles à 300 et 350 euros. Dernier obstacle, sur Internet, si certains sites affichent clairement cet indice, d'autres n'en font aucune mention. Les enseignes devront se mettre rapidement en conformité. Les services de L’État promettent des contrôles et des amendes à partir du 1er janvier. T F1 | Reportage C. Adriaens-Allemand et P. Marcellin.