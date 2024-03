Indice de réparabilité : les enseignes jouent-elles le jeu ?

L'indice de réparabilité est-il important pour vous ? Nous sommes allés voir en rayon s'il était bien affiché sur les lave-linges ou les téléviseurs, pas de problème. Mais au rayon des smartphones, nous avons constaté quelques manquements, pourtant c'est obligatoire depuis trois ans déjà. Ces défauts d'affichage, la Répression des fraudes les a, elle aussi, constatés. Smartphones, lave-linges à hublot, téléviseurs, ordinateurs portables, tondeuses à gazon... Sur plus de 14 000 produits contrôlés, plus de 10 000 n'avaient pas d'indice et 65% des commerces étaient en infraction. Certaines associations doutent même de l'utilité de cet indicateur. Une note élevée ne serait pas un gage de qualité. "Quand vous allez regarder le sous-critère sur la disponibilité des pièces détachées, vous avez parfois trois ou quatre sur dix uniquement. C'est-à-dire qu'on vous dit que l'appareil est réparable, par contre vous aurez des difficultés, voire vous ne pourrez pas accéder aux pièces détachées", explique Antoine Autier, responsable du service d'étude à l'UFC-Que Choisir. TF1 | Reportage E. Drouillac, M. Kouho