Indonésie : le bilan du tsunami s'alourdit à 370 morts

Près de 48 heures après la catastrophe, les recherches pour tenter de trouver des survivants se poursuivent en Indonésie. Les secours s'activent sans grands moyens. Le volcan Krakatoa, lui, est toujours en éruption. Les explosions se succèdent et les autorités craignent de nouveaux glissements de terrain et de nouvelles vagues déferlantes. L'alerte au tsunami n'a pas été levée. Elle est même prolongée jusqu'à mercredi 26 décembre 2018.