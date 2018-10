Indonésie : la colère des sinistrés

Le bilan s'alourdit d'heure en heure après le passage du tsunami qui a dévasté l'île de Célèbes. Selon un dernier chiffre communiqué par les autorités, il y aurait 1234 morts et une cinquantaine de milliers de sans-abri. Par ailleurs, l'aide humanitaire arrive sur place avec de grandes difficultés, alors que les habitants manquent d'eau et de nourriture. En colère, les sinistrés reprochent au gouvernement son manque d'anticipation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.