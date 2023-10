Indonésie : les gardiens des coraux

Découvrir les Raja Ampat, c'est s'immerger dans un chapelet d'îles préservées. En Papouasie occidentale, au cœur du Triangle de Corail, les Raja Ampat sont considérés comme un paradis pour les plongeurs. Et ce ne sont pas Doug et Laurie, plongeurs, qui nous diront le contraire, il vient du Colorado et c'est leur quatrième voyage dans l'archipel. Départ pour l'île de Kri, l'une des centaines d'îles de l'archipel, réputée pour ses jardins de coraux. Nous découvrons ce qui fait la réputation des Raja Ampat. C'est une incroyable diversité de coraux avec des couleurs, des formes et des tailles différentes. C'est un habitat pour des centaines de poissons, du plus grand, comme la raie aigle et au plus petit, comme les poissons-clowns. Dans les eaux très claires sont recensées aujourd'hui plus de 500 espèces de coraux différentes et 1 400 espèces de poissons. Ce lieu unique au monde, Max Ammer, propriétaire du "Papua Diving", l'a découvert il y a plus de 35 ans. Il a créé le premier club de plongée de l’archipel dont la géographie particulière explique l'extraordinaire richesse sous-marine. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Hure, F. Larrey