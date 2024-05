Indonésie : l'île de Sumatra dévastée par les inondations

Des habitants ont été cernés par des montagnes de débris, charriés par les eaux, et de la boue partout. Des pluies diluviennes se sont abattues sur une île indonésienne pendant plusieurs heures. Des évacuations périlleuses en pleine nuit. Les précipitations ont provoqué des coulées de lave froides sur un volcan de la région. Des résidus de cendres et de sables ont été transformés en magma. Les torrents ont arraché plusieurs routes, éventrés une centaine de maisons, et plus de 70 habitations ont été détruites. Plusieurs personnes ont été évacuées et choquées par la violence de ces intempéries. "Les inondations ont été vraiment soudaines, et donc, la rivière s'est vite engorgée. L'eau a débordé de partout. C'était hors de contrôle", raconte l'un d'eux. La région touchée compte près de 900 000 habitants qui s'inquiètent pour les jours à venir. "Nous avons besoin d'eau potable. Il n'y en a plus désormais. Les habitants commencent à manquer d'eau. Il faut aller loin pour en trouver. Mais de toute façon, presque tout est détruit", déplore Idris Afandi, chef d'un village de la région d'Agam, province de Sumatra. Un bilan provisoire fait état d'une quarantaine de morts. Toute la journée, les secouristes ont recherché des disparus autour des cours d'eau déchaînés. Le reportage en tête de cet article montre un sauveteur qui lutte pour ne pas être emporté par le courant. L'Indonésie est souvent touchée par des inondations pendant la saison des pluies, mais celle-ci prend généralement fin en avril. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Duboscq