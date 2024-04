Indre-et-Loire : les évacués découvrent l'ampleur des dégâts

En quelques heures, la maison d'Alain Bouchet, retraité, a été entièrement inondée, avec une montée de plus de 34 cm d'eau. Avec un tel niveau, tout le rez-de-chaussée a été recouvert d'une terre collante et odorante. À la hâte, il a tenté de sauver quelques affaires, en vain. Enfant du village, jamais Alain n'avait connu une telle crue. "A cette vitesse-là, de monter et de descendre, non. Jamais vu", constate-t-il. Situé au bord de la Vienne, Nouâtre est l'un des villages les plus impactés du département. Dans l'épicerie, la solidarité s'organise. Des dizaines d'habitants sont venus toute la journée prêter main-forte à la propriétaire, Claire Nadreau. "Quand vous arrivez et que vous êtes dépité et que vous ne savez pas par où commencer, la solidarité, c'est hyper important". Tout aussi important que son commerce. Elle devrait rouvrir d'ici la fin de semaine, car dans cette zone, l'eau se retire, mais dans la matinée à Chinon, les pompiers évacuaient encore certains quartiers. Il s'agit d'opérations préventives pour éviter un drame. "On intervient au coup par coup, à la demande, si des gens veulent être évacués ou pas. On est là pour ça", rassure Stéphane Collée, plongeur sauveteur. La décrue est annoncée, mais dans la soirée, 562 personnes n'ont toujours pas regagné leurs domiciles. TF1 | Reportage S. Cardon, P. Lormant, R. Roiné