Indre-et-Loire : un incendie ravage la toiture de l’église

Une toiture partie en fumée, des débris de charpente entièrement calcinés. Ce lundi dans la matinée à Descartes, les pompiers devaient encore sécuriser le clocher de l’église Saint-Georges. Les riverains les plus proches ont dû quitter leur maison. Depuis hier, claude et sa femme sont hébergés chez des amis. Il était 7h30 quand la foudre est tombée sur l’église juste à côté de chez eux. Il y avait de la fumée et surtout des flammes impressionnantes. Sur des images filmées par des habitants, on voit la toiture s’embraser. Toute la commune partage la même émotion. Sous les décombres de la toiture, la voûte du bâtiment a résisté, mais la reconstruction s’annonce longue. Le maire aura besoin de soutien financier. “Une chose qui est sûre, c’est n’était pas prévu budgétairement. On prendra le temps qu’il faut, mais le but, c’est qu'à terme, on revienne procéder à un mariage ou un baptême dans l’église de Saint-Georges de Descartes”, a expliqué Bruno Mereau, maire de Descarte (Indre-et-Loire). C’est tout un symbole pour cette église, où le philosophe René Descartes fut baptisé il y a quatre siècles. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schélly