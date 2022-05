Industrie : ces entreprises françaises en pleine croissance

Depuis 18 mois, l'activité de l'entreprise Estelec Industrie, spécialisée dans les cartes électroniques, a bondi de 50% dans un secteur où les concurrents asiatiques dominent. Après le Covid, cette usine alsacienne a récupéré de nombreux clients qui ne veulent plus des sous-traitants asiatiques. Les coups de transports sont trop prohibitifs, les délais de livraison beaucoup trop longs. Mais ses cartes sont 30% plus chères. Pour baisser ce prix, la société doit produire plus, investit dans des machines dix fois plus rapide et recrute 20 personnes. Thierry Sublon, cogérant "Estelec Industrie" affirme avoir fait "de gros investissements pour se rapprocher du prix de production asiatique". Au total presque 10 millions d'euros, dont 900 000 euros financés par les fonds publics du plan de relance. Une PME lyonnaise, spécialisée dans le recyclage des cartouches d'encre, a aussi choisi de relocaliser une partie de sa production. Dans un atelier créé il y a moins d'un an, une cinquantaine de salariés reconditionnent des cartouches usagées. Cette opération était auparavant réalisée en Chine. Mais entre la collecte des cartouches dans les supermarchés et leur retour par bateau, il fallait attendre six mois. TF1 | Reportage F. Chadeau, J.Y Mey, C. Souhaut